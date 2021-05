Covid, svolta in California: dal 15 giugno stop al distanziamento sociale (Di sabato 22 maggio 2021) . In uno dei principali Stati Usa il ritorno alla normalità sarà definitivo da questa estate Un passo importante verso il ritorno alla normalità. Così l’ha definito il Dr. Mark Ghaly, segretario della California Health and Human Services, annunciando lo stop al distanziamento sociale a L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 22 maggio 2021) . In uno dei principali Stati Usa il ritorno alla normalità sarà definitivo da questa estate Un passo importante verso il ritorno alla normalità. Così l’ha definito il Dr. Mark Ghaly, segretario dellaHealth and Human Services, annunciando loala L'articolo proviene da Inews.it.

