Corsi: “C’è un giovane che vuole ripercorrere le orme di Di Lorenzo” (Di sabato 22 maggio 2021) Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di “Radio Goal”. Di seguito le sue dichiarazioni: “C’è un giovane nell’Empoli, di cui non voglio fare il nome, che vorrebbe ripercorrere le orme di Di Lorenzo. Può fare bene in Serie A. Luperto? Sinceramente il mio direttore dovrà incontrare il mio allenatore. Possono venire fuori delle idee sulla squadra del futuro”. Leggi su spazionapoli (Di sabato 22 maggio 2021) Il presidente dell’Empoli, Fabrizio, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di “Radio Goal”. Di seguito le sue dichiarazioni: “C’è unnell’Empoli, di cui non voglio fare il nome, che vorrebbeledi Di. Può fare bene in Serie A. Luperto? Sinceramente il mio direttore dovrà incontrare il mio allenatore. Possono venire fuori delle idee sulla squadra del futuro”.

Advertising

BimbiMeb : @GiuseppeNardie9 @LUIGIVIMERCATI @peppeprovenzano @la_kuzzo @repubblica Che c’entra il grafico? Si sta parlando del… - LabValsusa : Tutto quello che c'è da sapere sul GERMANO REALE, una specie di anatra selvatica di notevole bellezza. Non l'avete… - iuri93948 : @shatteredcup_ I miei professori dicono che.... Mi conviene non fare corsi boh si offendono non so perché si c'è un… - nanobrontoloo : @alicewithane @_dalss secondo me è meglio MLA come agenzia, su ef non c'è los angeles nelle destinazioni, poi mla è… - Ale1000C : @CasaDiZenzero Se c'è un corso di krav maga o di difesa personale frequentalo. È importantissimo che facciamo esper… -

Ultime Notizie dalla rete : Corsi C’è RIVIVI LA CRONACA di Empoli-Cosenza Tifo Cosenza