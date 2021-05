Calciomercato Juve, se parte Ronaldo ecco il possibile sostituto: le ultime (Di sabato 22 maggio 2021) Ronaldo via dalla Juve? C’è già il nome del possibile sostituto in bianconero nel caso in cui CR7 dicesse addio Continuano a rincorrersi le voci legate ad un possibile addio di Cristiano Ronaldo a fine stagione. Nel caso in cui la Juve non dovesse qualificarsi in Champions, ecco che il portoghese potrebbe guardarsi attorno in cerca di una nuova avventura. L’edizione odierna de La Stampa riprende i rumors provenienti dalla Spagna, confermando il suo possibile ritorno al Manchester United e avanzando il nome di Antoine Griezmann come suo possibile sostituto alla Juventus. Al netto delle voci di mercato, però, ora per CR7 conta solamente portare la squadra in Champions League. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 maggio 2021)via dalla? C’è già il nome delin bianconero nel caso in cui CR7 dicesse addio Continuano a rincorrersi le voci legate ad unaddio di Cristianoa fine stagione. Nel caso in cui lanon dovesse qualificarsi in Champions,che il portoghese potrebbe guardarsi attorno in cerca di una nuova avventura. L’edizione odierna de La Stampa riprende i rumors provenienti dalla Spagna, confermando il suoritorno al Manchester United e avanzando il nome di Antoine Griezmann come suoallantus. Al netto delle voci di mercato, però, ora per CR7 conta solamente portare la squadra in Champions League. L'articolo ...

