Ascolti TV | Venerdì 21 maggio 2021. A Top Dieci bastano 3,2 milioni (16%) per vincere, l'Isola crolla a 2,5 mln (15.7%), volano Le Storie di Quarto Grado (10.3%) (Di sabato 22 maggio 2021) Al Bano e Romina a Top Dieci Nella serata di ieri, Venerdì 21 maggio 2021, su Rai1 Top Dieci – dalle 21:39 alle 00:06 – ha conquistato 3.232.000 spettatori pari al 16% di share. Su Canale5 l'Isola dei Famosi – dalle 21:48 alle 1:17 – ha incollato davanti al video 2.520.000 spettatori con uno share del 15.7%. Su Rai2 N.C.I.S. ha interessato 1.347.000 spettatori (5.5%), mentre Blue Bloods 1.024.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 Taken 3 – L'ora della verità ha raccolto 1.651.000 spettatori pari al 7.1%. Su Rai3 C'è tempo è seguito da 1.662.000 spettatori con il 7.1%. Su Rete4 Quarto Grado – Le Storie totalizza un a.m. di 1.852.000 spettatori (10.3%). Su La7 Propaganda Live ha registrato 938.000 spettatori con il 5.5%. Su Tv8 Tomb Rider ...

