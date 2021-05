Tutti sono Fantastici: un set arcobaleno della Lego dedicato alla comunità Lgbt (Di venerdì 21 maggio 2021) Da Lego è in arrivo un nuovo gruppo di piccoli personaggi: 11 nuovissime minifigure dai colori brillanti collocate su una pedana arcobaleno: è il set LgbtQIA + creato dal produttore di giocattoli danese e intitolato “Everyone Is Awesome” (Tutti sono Fantastici).I colori delle strisce, scrive il Guardian online, sono stati scelti per riflettere la bandiera arcobaleno originale, insieme a blu pallido, bianco e rosa che rappresentano la comunità trans, e nero e marrone per riconoscere la diversità dei toni della pelle e degli sfondi all’interno della comunità LgbtQIA +.A nessuno dei piccoli personaggi è stato assegnato alcun genere specifico, tranne uno. Si tratta di una ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 21 maggio 2021) Daè in arrivo un nuovo gruppo di piccoli personaggi: 11 nuovissime minifigure dai colori brillanti collocate su una pedana: è il setQIA + creato dal produttore di giocattoli danese e intitolato “Everyone Is Awesome” ().I colori delle strisce, scrive il Guardian online,stati scelti per riflettere la bandieraoriginale, insieme a blu pallido, bianco e rosa che rappresentano latrans, e nero e marrone per riconoscere la diversità dei tonipelle e degli sfondi all’internoQIA +.A nessuno dei piccoli personaggi è stato assegnato alcun genere specifico, tranne uno. Si tratta di una ...

