Teodosio Losito spinto al suicidio? Manuela Arcuri sentita dal PM (Di venerdì 21 maggio 2021) Teodosio Losito spinto al suicidio? Da mesi ormai si parla di questa possibilità soprattutto da quando Rosalinda Cannavò all’interno della casa del Grande Fratello Vip ha detto la sua a riguardo. Senza fare nomi e cognomi, l’attrice ha lasciato intendere che il noto produttore morto suicida nel gennaio del 2019 in realtà non era del tutto in sé e che in qualche modo qualcuno lo avrebbe spinto a farlo. Solo una delle tante bugie dette dalla gieffina nel corso del programma o il primo momento dedicato alle verità e ai pesi che si portava sul cuore legati proprio al mondo delle fiction Ares? Il dubbio rimane perché l’attrice non parla più della questione in tv ma si è trovata in un’aula di Tribunale proprio come è successo oggi a Manuela Arcuri ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 21 maggio 2021)al? Da mesi ormai si parla di questa possibilità soprattutto da quando Rosalinda Cannavò all’interno della casa del Grande Fratello Vip ha detto la sua a riguardo. Senza fare nomi e cognomi, l’attrice ha lasciato intendere che il noto produttore morto suicida nel gennaio del 2019 in realtà non era del tutto in sé e che in qualche modo qualcuno lo avrebbea farlo. Solo una delle tante bugie dette dalla gieffina nel corso del programma o il primo momento dedicato alle verità e ai pesi che si portava sul cuore legati proprio al mondo delle fiction Ares? Il dubbio rimane perché l’attrice non parla più della questione in tv ma si è trovata in un’aula di Tribunale proprio come è successo oggi a...

