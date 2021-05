Pd: Moretti, ‘minacciata di essere sfregiata, serve intervento contro odio in rete’ (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag (Adnkronos) – “‘Non ti meravigliare se un giorno qualcuno ti cambia i connotati magari con dell’acido in faccia, quel giorno io e mezza Italia festeggeremo con lo spumante’. Questo è ciò che un hater ha postato su Facebook dopo che ieri sera sono stata ospite di Paolo del Debbio a ‘Dritto e Rovescio'”. Lo scrive su Facebook l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag (Adnkronos) – “‘Non ti meravigliare se un giorno qualcuno ti cambia i connotati magari con dell’acido in faccia, quel giorno io e mezza Italia festeggeremo con lo spumante’. Questo è ciò che un hater ha postato su Facebook dopo che ieri sera sono stata ospite di Paolo del Debbio a ‘Dritto e Rovescio'”. Lo scrive su Facebook l’eurodeputata del Pd Alessandra. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

