Pd: domani presentazione 'Prossima', rete vicina a territori (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - domani alle ore 10 si terrà l'evento "Le parole che non ti aspetti", organizzato da "Prossima", rete politico-culturale di sinistra che raccoglie le esperienze di amministratori locali, parlamentari, associazioni e militanti del Partito Democratico e del centrosinistra. L'evento, moderato da Maria Pia Pizzolante, sarà interamente digitale e avverrà in diretta streaming sulle pagine Facebook di "Futura" e di "Prossima". Intervegono, tra gli altri, la presidente del Pd Valentina Cuppi, Nicola Oddati, Marco Furfaro, Stefano Vaccari, Marco Miccoli, Paola De Micheli, Antonello Cracolici, Chiara Luisetto, Gaspare Giacalone della direzione nazionale Pd; amministratori locali, sindaci e gruppi dirigenti del Pd come Vincenzo Ceccarelli, capogruppo regionale in Toscana, e Armida Filippelli, assessora ...

