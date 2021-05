Logitech Scribe: in uscita la videocamera per lavagna con intelligenza artificiale (Di venerdì 21 maggio 2021) Logitech lancia una soluzione di videocollaborazione: Scribe. Pensata per le lavagne negli spazi di lavoro e negli ambienti didattici Grazie al lancio di Logitech Scribe, viene migliorata sicuramente l’esperienza di partecipazione alle sessioni interattive da remoto. Si tratta di una videocamera per lavagna con intelligenza artificiale incorporata. Il nuovo prodotto dell’azienda sarà compatibile con le principali piattaforme come Teams e Zoom e trasmette contenuti della lavagna durante le video riunioni con incredibile chiarezza. Si tratta sicuramente di un momento cruciale in cui gli spazi di lavoro e gli ambienti didattici sono sempre maggiormente diffusi. Logitech Scribe rende il brainstorming, ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 21 maggio 2021)lancia una soluzione di videocollaborazione:. Pensata per le lavagne negli spazi di lavoro e negli ambienti didattici Grazie al lancio di, viene migliorata sicuramente l’esperienza di partecipazione alle sessioni interattive da remoto. Si tratta di unaperconincorporata. Il nuovo prodotto dell’azienda sarà compatibile con le principali piattaforme come Teams e Zoom e trasmette contenuti delladurante le video riunioni con incredibile chiarezza. Si tratta sicuramente di un momento cruciale in cui gli spazi di lavoro e gli ambienti didattici sono sempre maggiormente diffusi.rende il brainstorming, ...

