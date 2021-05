Lo yogurt greco: conosciamo un po’ meglio alcuni dei suoi benefici (Di venerdì 21 maggio 2021) Lo yogurt greco: conosciamolo un po’ meglio. Lo sappiamo bene, lo yogurt greco ormai non è più una semplice moda, anzi. Si tratta di un prodotto che chiamiamo yogurt, ma che è molto differente dallo yogurt classico. Questo perché il suo processo produttivo prevede un passaggio ulteriore rispetto a quelli che valgono per lo yogurt “normale”. Questo passaggio in più è la colatura o filtraggio che dir si voglia, operazione che serve a eliminare il siero del latte, che è la componente in cui è concentrato il lattosio. Come sappiamo tutti quanti, da questa ulteriore fase produttiva deriva un sapore più “grezzo”, per dir così, ovvero meno dolce rispetto allo yogurt classico. Inoltre la consistenza è molto cremosa e più ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 21 maggio 2021) Lolo un po’. Lo sappiamo bene, loormai non è più una semplice moda, anzi. Si tratta di un prodotto che chiamiamo, ma che è molto differente dalloclassico. Questo perché il suo processo produttivo prevede un passaggio ulteriore rispetto a quelli che valgono per lo“normale”. Questo passaggio in più è la colatura o filtraggio che dir si voglia, operazione che serve a eliminare il siero del latte, che è la componente in cui è concentrato il lattosio. Come sappiamo tutti quanti, da questa ulteriore fase produttiva deriva un sapore più “grezzo”, per dir così, ovvero meno dolce rispetto alloclassico. Inoltre la consistenza è molto cremosa e più ...

Advertising

annamariamoscar : Yogurt greco: tutti i benefici che non ti aspetti concentrati in un vasetto - PunkLullaby : Non io che compro lo yogurt greco 0% di grassi ma poi ci metto dentro l'inferno - mariale47010626 : “Chi si brucia con la zuppa, soffia anche sullo yogurt.” (proverbio greco) - unadirezioner24 : @arrotolami2 ricetta: cacao yogurt greco dolcificante ?mescolare??? - ornitorincoglio : @darioS4mba Per non parlare dello yogurt greco -