God of War | Ragnarok con Atreus giocabile è una possibilità che gli sviluppatori stanno discutendo

In God of War del 2018, uno dei nuovi personaggi di spicco è stato il giovane figlio di Kratos, Atreus. I giocatori hanno assistito alla crescita del ragazzo nel corso del gioco e, come un padre e un figlio che non si conoscevano veramente l'un l'altro, alla fine hanno formato un legame forte e amorevole durante il loro viaggio. Con God of War: Ragnarok in arrivo nel prossimo futuro, uno sviluppatore di Santa Monica Studios ha detto che i fan potrebbero assistere ad alcune delle prossime avventure dal punto di vista di Atreus. Sony Santa Monica è stata relativamente silenziosa su ciò che ha in serbo per God of War: Ragnarok. Il titolo del gioco suggerisce che Kratos e Atreus assisteranno all'armageddon nordico e combatteranno contro altri esseri della mitologia nordica, in particolare Odino e ...

