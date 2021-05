Gigi D’Alessio live piano e voce per l’estate 2021, ecco le prime date (Di venerdì 21 maggio 2021) ROMA – Gigi D’Alessio finalmente live piano e voce per l’estate 2021 con “Mani e voce”. “È stato difficilissimo stare in silenzio e lontani, e questo ritorno sul palcoscenico lo sento come un nuovo inizio, con l’emozione e l’entusiasmo di tutte le prime volte. Il pensiero di allontanare finalmente le ombre e le sofferenze che ci hanno accompagnato in questo ultimo anno, mi rende ancora più felice nel poter annunciare che questa estate potrò tornare ad abbracciarvi tutti. Almeno dal palco. La pandemia ci ha costretti a riflessioni e alla ricerca delle cose essenziali. Anche per questo ho pensato di dedicare questa prima parte di tour a ciò che davvero è fondamentale per ricominciare e tornare da voi: le mani che si libereranno sui tasti ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 21 maggio 2021) ROMA –finalmentepercon “Mani e”. “È stato difficilissimo stare in silenzio e lontani, e questo ritorno sul palcoscenico lo sento come un nuovo inizio, con l’emozione e l’entusiasmo di tutte levolte. Il pensiero di allontanare finalmente le ombre e le sofferenze che ci hanno accompagnato in questo ultimo anno, mi rende ancora più felice nel poter annunciare che questa estate potrò tornare ad abbracciarvi tutti. Almeno dal palco. La pandemia ci ha costretti a riflessioni e alla ricerca delle cose essenziali. Anche per questo ho pensato di dedicare questa prima parte di tour a ciò che davvero è fondamentale per ricominciare e tornare da voi: le mani che si libereranno sui tasti ...

Advertising

RIGHTXN0W : RT @w0nd3rxx: @RIGHTXN0W si per forza sono etero quindi non posso esse una louie???? mi convertirò al fandom si gigi d’alessio - RIGHTXN0W : @w0nd3rxx ecco brava meglio gigi d'alessio ormai anche io non posso più ascoltare Louis vado a buttare il vinile - Lopinionista : Gigi D’Alessio live piano e voce per l’estate 2021, ecco le prime date - w0nd3rxx : @RIGHTXN0W si per forza sono etero quindi non posso esse una louie???? mi convertirò al fandom si gigi d’alessio - evelina_solito : RT @Kotiomkin: Gigi D’Alessio canta dopo la vaccinazione. E adesso chi li sente i no vax? [@alberto_amiotti ] #vaccino #COVID19 #21maggio -

Ultime Notizie dalla rete : Gigi D’Alessio Gigi D'Alessio si vaccina e canta Non mollare mai con medici e infermieri Il Messaggero