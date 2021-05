Giappone | treno arriva con un minuto di ritardo e scatta l' inchiesta

(Di venerdì 21 maggio 2021) Spesso in Italia si fa dell'ironia sull'impressionante puntualità del trasporto pubblicose, un pregio che il Belpaese proprio non ha. UndiUn recente fatto di cronaca conferma che nel paese del Sol Levante c'è massima intransigenza anche per unoggettivamente minimo. Alcuni giorni fa unad alta velocità, il cosiddetto “Shinkansen”, èto a destinazione con une qualche secondo di. Tanto è bastato per sollevare un polverone intorno al macchinista del mezzo, seguito dall'apertura di un'ufficiale da parte della compagnia di trasporto. Un mal di pancia la causa di tutto Dopo una breve investigazione si è scoperto che il macchinista era stato colto da un intenso mal di ...

...film è il record dei suoi incontri con molti altri durante i viaggi tra la Corea e il... quando ils'avvicina grida: "Voglio tornare indietro!". Peppermint Candy ripercorre quindi la ...E' un caso che in Occidente avrebbe fatto sorridere e che sicuramente non avrebbe fatto notizia, ma inbasta che unarrivi con un minuto di ritardo che subito scatta l'inchiesta. E' successo che il conducente di un convoglio giapponese ad alta velocità - il famoso Shinkansen, detto anche ...Il motivo? Il macchinista doveva andare in bagno e ha lasciato per soli tre minuti il controllo del convoglio ad un collega non specializzato. L'azienda chiede scusa e apre un'inchiesta ...E' un caso che in Occidente avrebbe fatto sorridere e che sicuramente non avrebbe fatto notizia, ma in Giappone basta che un treno arrivi con un minuto di ritardo che subito scatta l'inchiesta. E' suc ...