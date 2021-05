Gaza | la tregua regge | Israele verso rimozione emergenza

(Di venerdì 21 maggio 2021) Dalle 2 ora locale (l'una in Italia) i combattimenti frae Hamas sono terminati in seguito ad un accordo di cessate il fuoco mediato dall'Egitto e dalle Nazioni Unite. Nel sud dila ...

Ultime Notizie dalla rete : Gaza tregua

Nei prossimi giorni, ha aggiunto, emissari dell'Egitto si recheranno in Israele e aper discutere il rafforzamento della. (ANSAmed).simultanea e reciproca Tacciono, dunque, le armi oggi, mentre nella notte sono andate in scena le urla di gioia ada parte dei sostenitori della formazione islamista di Hamas, con qualche ...Israele Hamas approvano la tregua? Israele e Hamas hanno concordato la tregua ... tutte le sue possibili opzioni militari nel conflitto con i gruppi terroristici a Gaza. Lo riporta il sito di notizie ...(ANSA) – BRUXELLES, 21 MAG – La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, accoglie “con favore” il cessate il fuoco entrato in vigore nella notte tra Israele e Hamas. “Esorto entramb ...