Ercolano | distrutto il centro tamponi | l’ira del sindaco

(Di venerdì 21 maggio 2021), nella notte vandalizzatoall’esterno dello stadio: Il primo cittadino Buonajuto: “Siete senza spina dorsale”ildi(foto Facebook)Un gesto senza senso mentre è ancora in corso la pandemia. Questa notte aè statoilorganizzato nel piazzale Ciro Pezzella, all’esterno dello stadio Solaro. Un atto criminale che non riesce a spiegare neanche ildella città, Ciro Buonajuto, che questa mattina si è recato sul posto e ha denunciato su Facebook quanto accaduto pubblicando le foto.il gazebo per i prelievi,gettati a terra, porte sfondate: una ...

Ercolano, distrutto centro tamponi. Il Sindaco: "Siete persone senza scrupoli. Gesto schifoso"

Stanotte avete sfasciato il centro tamponi di, vandalizzandolo. Stamattina quando mi sono recato sul posto, per accertarmi di quanto accaduto, mi sono venute le lacrime agli occhi '. Un atto ...Devastato nella notte il drive through di. Nella struttura allestita all'estero dello stadio Solaro era possibile eseguire dalla ... Il presidio sanitario è stato totalmentee ...Episodio da condannare senza alcuna attenuante a Ercolano dove nella notte è stato barbaramente vandalizzato il centro tamponi ..."Siete delle persone senza scrupoli e senza spina dorsale. Non riesco a trovare altre parole per un gesto così schifoso. Stanotte avete sfasciato il ...