Enrico stai sereno, ora lo ‘dice’ anche Draghi. Per me era meglio se restava a Parigi (Di venerdì 21 maggio 2021) Lo dico a voce alta: Enrico Letta avrebbe fatto meglio a rimanere a Parigi. Ha accettato la nomina a segretario del Pd per solo spirito di rivalsa e di amore del vecchio potere politico. Era ormai fuori dalla scena politica, dimenticato e assolutamente tranquillo nel suo ruolo di professore universitario all’estero. Aveva anche detto di non essere interessato al ruolo di segretario ma poi il vecchio richiamo della foresta ha prevalso. E’ arrivato con il solito entusiasmo e la solita grinta capace di far addormentare anche i bambini scatenatati al nido. Ha fatto una “grande”, ovviamente si fa per dire, battaglia iniziale sul ruolo delle donne all’interno del Pd. Nella pratica ha solo cambiato i capigruppo della Camera e del Senato per questioni prettamente politiche interne. Finita la lotta. Al momento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) Lo dico a voce alta:Letta avrebbe fattoa rimanere a. Ha accettato la nomina a segretario del Pd per solo spirito di rivalsa e di amore del vecchio potere politico. Era ormai fuori dalla scena politica, dimenticato e assolutamente tranquillo nel suo ruolo di professore universitario all’estero. Avevadetto di non essere interessato al ruolo di segretario ma poi il vecchio richiamo della foresta ha prevalso. E’ arrivato con il solito entusiasmo e la solita grinta capace di far addormentarei bambini scatenatati al nido. Ha fatto una “grande”, ovviamente si fa per dire, battaglia iniziale sul ruolo delle donne all’interno del Pd. Nella pratica ha solo cambiato i capigruppo della Camera e del Senato per questioni prettamente politiche interne. Finita la lotta. Al momento ...

Advertising

Marcozanni86 : #PD non perde mai il vizio. Stai serenissimo Enrico. - sabahelher : RT @ilfattoblog: Enrico stai sereno, ora lo ‘dice’ anche Draghi. Per me era meglio se restava a Parigi - ilfattoblog : Enrico stai sereno, ora lo ‘dice’ anche Draghi. Per me era meglio se restava a Parigi - ugom65 : @marcodifonzo 'Stai sereno, Enrico'? - GiuseppeDiGraz3 : @EnricoLetta ' non mollo' a stai sereno #enrico a quanto la prossima stronzata? -