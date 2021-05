Elisa Isoardi condivide con i follower il suo allenamento (Di venerdì 21 maggio 2021) Elisa Isoardi è reduce dall’avventura all'”Isola dei Famosi” e già proiettata verso nuove avventure. E’ molto richiesta in tv e per stare dietro a tutti gli impegni che la attendono bisogna essere sempre in perfetta forma. Il tempo per tenersi in forma lo trova sempre, tra corse al parco in canotta e pantaloncini e allenamenti Leggi su people24.myblog (Di venerdì 21 maggio 2021)è reduce dall’avventura all'”Isola dei Famosi” e già proiettata verso nuove avventure. E’ molto richiesta in tv e per stare dietro a tutti gli impegni che la attendono bisogna essere sempre in perfetta forma. Il tempo per tenersi in forma lo trova sempre, tra corse al parco in canotta e pantaloncini e allenamenti

Advertising

blogtivvu : Elisa Isoardi: “Non pratico da quando mi sono lasciata con Salvini”, e svela cosa c’è stato davvero con Todaro… - zazoomblog : Elisa Isoardi va di fretta: ecco come si mantiene in forma - #Elisa #Isoardi #fretta: #mantiene - BITCHYFit : Elisa Isoardi racconta la verità sul rapporto con Raimondo Todaro e parla di Salvini: “Grande amore” - ninetiesbish : Spesso penso a come io abbia fatto a stare insieme a quel ratto del mio ex per quasi 5 anni, poi ricordo che altre… - GossipItalia3 : Elisa Isoardi si racconta a “Venus Club”: “Matteo se sei così adesso chiamame!” #gossipitalianews -