Devolver Digital | quattro nuovi giochi saranno annunciati al Summer Game Fest

(Di venerdì 21 maggio 2021)ha annunciato al pubblico chepresentati durante ildi questa estatedipresentati questa estate durante il. Lo ha annunciato il publisher con un tweet sopra le righe, specificando che verranno mostratidettagli anche per quanto riguarda gli attesissimi Shadow Warrior 3 e Death’s Door, l’interessante titolo in arrivo quest’anno sulle piattaforme della famiglia Xbox e su PC.sarà solo ...

e Team WIBY hanno annunciato Phantom Abyss , un nuovo titolo in arrivo a giugno tramite Accesso Anticipato su PC tramite Steam e in streaming tramite GeForce NOW . Parliamo di un ...Tra i trenta partner annunciati c'è tantissima varietà: dalle principali realtà nel campo dei videogiochi come Sony, Xbox e Valve fino a publisher più irriverenti o innovativi come, ...Devolver Digital ha annunciato al pubblico che quattro nuovi giochi saranno presentati durante il Summer Game Fest di questa estate.Shadow Warrior 3 riceve un nuovo video con delle sequenze di gameplay che mostra ben 4 nuove armi che arricchiranno il nostro arsenale.