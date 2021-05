De Castro: “No Nutriscore, libera scelta consumatore con informazione corretta” (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. (Adnkronos) – Tema cruciale in Europa nella strategia Farm to Fork è quello di come vada informato il consumatore nella scelta degli alimenti: “Va aiutato a scegliere o va condizionato perché non è in grado di fare una scelta da solo? La filosofia di fondo è che noi siamo per la cultura alimentare della dieta mediterranea e vogliamo che la distintività dei prodotti legati al territorio esprima caratteristiche che il consumatore poi sceglie autonomamente”. E’ quanto ha affermato Paolo De Castro, membro della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo, intervenendo al workshop “Le filiere integrate per il rilancio del Paese” che si inserisce nell’ambito dell’iniziativa “Filiere integrate” che The European House – Ambrosetti ha lanciato con il supporto di Philip Morris ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. (Adnkronos) – Tema cruciale in Europa nella strategia Farm to Fork è quello di come vada informato ilnelladegli alimenti: “Va aiutato a scegliere o va condizionato perché non è in grado di fare unada solo? La filosofia di fondo è che noi siamo per la cultura alimentare della dieta mediterranea e vogliamo che la distintività dei prodotti legati al territorio esprima caratteristiche che ilpoi sceglie autonomamente”. E’ quanto ha affermato Paolo De, membro della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo, intervenendo al workshop “Le filiere integrate per il rilancio del Paese” che si inserisce nell’ambito dell’iniziativa “Filiere integrate” che The European House – Ambrosetti ha lanciato con il supporto di Philip Morris ...

