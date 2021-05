Dal 24 maggio tutte le Regioni sono in zona gialla (Di venerdì 21 maggio 2021) (Foto: Massimo Di Vita/ Getty Images)Da lunedì 24 maggio, sulla base dei dati del monitoraggio della cabina di regia dell’Istituto superiore della sanità (Iss) e come anticipato su Facebook dal ministro della salute Roberto Speranza, anche la Valle d’Aosta passerà in zona gialla, portando tutta l’Italia fuori dalle aree a maggiori restrizioni, per la prima volta da quando è stato introdotto il criterio dei colori. Nell’ultima settimana l’andamento epidemiologico è migliorato a tal punto che 7 Regioni presentano già dati da zona bianca. sono Veneto, Friuli, Liguria, Umbria, Abruzzo, Molise e Sardegna. Tuttavia, secondo la normativa, servono 3 settimane consecutive con questi dati per poter cambiare colore e porre fine a praticamente tutte le ... Leggi su wired (Di venerdì 21 maggio 2021) (Foto: Massimo Di Vita/ Getty Images)Da lunedì 24, sulla base dei dati del monitoraggio della cabina di regia dell’Istituto superiore della sanità (Iss) e come anticipato su Facebook dal ministro della salute Roberto Speranza, anche la Valle d’Aosta passerà in, portando tutta l’Italia fuori dalle aree ari restrizioni, per la prima volta da quando è stato introdotto il criterio dei colori. Nell’ultima settimana l’andamento epidemiologico è migliorato a tal punto che 7presentano già dati dabianca.Veneto, Friuli, Liguria, Umbria, Abruzzo, Molise e Sardegna. Tuttavia, secondo la normativa, servono 3 settimane consecutive con questi dati per poter cambiare colore e porre fine a praticamentele ...

