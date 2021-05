Cuneo. Sei nuove colonnine per auto e motocicli elettrici in città (Di venerdì 21 maggio 2021) Dopo quella installata in Piazza Torino, saranno operative ed utilizzabili da sabato 22 maggio altre sei colonnine per la ricarica delle auto elettriche. Le sei colonnine sono tutte dislocate in città e più precisamente in via Bonelli, Piazza della Costituzione, Piazza Europa, Parcheggio Ex Eliporto, via Luigi Gallo angolo corso Dante e Viale degli Angeli angolo Via Emanuele Filiberto.Installate e finanziate grazie alle risorse del Bando Periferie, le sei colonnine saranno gestite per i prossimi 8 anni dall’azienda genovese Duferco Energia che ha partecipato e si è aggiudicata il bando pubblicato dal Comune di Cuneo, che prevedeva appunto l’installazione e la gestione sul territorio comunale di queste 6 colonnine di ricarica da 4 prese ciascuna (2 per ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 21 maggio 2021) Dopo quella installata in Piazza Torino, saranno operative ed utilizzabili da sabato 22 maggio altre seiper la ricarica delleelettriche. Le seisono tutte dislocate ine più precisamente in via Bonelli, Piazza della Costituzione, Piazza Europa, Parcheggio Ex Eliporto, via Luigi Gallo angolo corso Dante e Viale degli Angeli angolo Via Emanuele Filiberto.Installate e finanziate grazie alle risorse del Bando Periferie, le seisaranno gestite per i prossimi 8 anni dall’azienda genovese Duferco Energia che ha partecipato e si è aggiudicata il bando pubblicato dal Comune di, che prevedeva appunto l’installazione e la gestione sul territorio comunale di queste 6di ricarica da 4 prese ciascuna (2 per ...

