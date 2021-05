Covid | Draghi | ok liberalizzazione brevetti | ma non garantisce dosi

(Di venerdì 21 maggio 2021) Latemporanea deiè un'idea da valutare, ma tenendo presente che di per sé nonla produzione delledi vaccino necessarie. Lo ha detto il presidente del ...

Nel corso del suo intervento, invece, il premierha parlato principalmente di vaccini e ... Una proposta è quindi quella di introdurre una sospensione dei brevetti sui vaccini- 19'.Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, parlando alla conferenza stampa al termine del 'Global Health Summit'."Un'idea è una liberalizzazione temporanea circoscritta dei brevetti. ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 mag - "La dichiarazione di Roma e' una pietra miliare nella lotta contro le pandemie. Facendo tesoro dell'esperienza fatta, ci impegnano a lavorare insieme ...Il mondo sta entrando in una «age of pandemics», l'era delle pandemie. Lo afferma il panel di 26 scienziati provenienti da tutto il mondo, nel rapporto pubblicato sul sito ...