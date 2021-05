Centro antiviolenza, coworking e convegni in stabile Ater al Quadraro (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma – “Non ci posso credere”. Nicola Zingaretti ha iniziato a scattare foto col telefonino per immortalare una incompiuta di Roma da sessanta anni. Era il 1961 quando l’allora Iacp (Istituto autonomo delle case popolari) avrebbe dovuto costruire in via Sagunto, al Quadraro, una casa del quartiere. Per oltre mezzo secolo e’ rimasto solo uno scheletro su due piani, diventato col tempo rifugio per tossicodipendenti e luogo di degrado e abbandono tra le contestazioni di chi nelle case adiacenti abitava e separava di sindaco in sindaco, di presidente di Regione in presidente di Regione che si realizzasse quanto previsto in origine. Sessanta anni dopo questo accadrà. L’Ater Roma, nello stabile di sua proprietà, con un investimento di 4 milioni di euro realizzerà al piano terra uno spazio coworking, un’area wifi, una sala ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma – “Non ci posso credere”. Nicola Zingaretti ha iniziato a scattare foto col telefonino per immortalare una incompiuta di Roma da sessanta anni. Era il 1961 quando l’allora Iacp (Istituto autonomo delle case popolari) avrebbe dovuto costruire in via Sagunto, al, una casa del quartiere. Per oltre mezzo secolo e’ rimasto solo uno scheletro su due piani, diventato col tempo rifugio per tossicodipendenti e luogo di degrado e abbandono tra le contestazioni di chi nelle case adiacenti abitava e separava di sindaco in sindaco, di presidente di Regione in presidente di Regione che si realizzasse quanto previsto in origine. Sessanta anni dopo questo accadrà. L’Roma, nellodi sua proprietà, con un investimento di 4 milioni di euro realizzerà al piano terra uno spazio, un’area wifi, una sala ...

