Cannabis contro emicrania: al via il test clinico (Di venerdì 21 maggio 2021) Un test clinico cercherà per la prima volta di verificare l’efficacia della Cannabis come terapia contro l’emicrania. Ai partecipanti al test sarà dato ‘random’ il trattamento con Thc o Cbd, due principi attivi della Cannabis, una combinazione dei due o un placebo. La sperimentazione sarà condotta in doppio cieco, cioè con i ricercatori che daranno la terapia e valuteranno gli effetti non sapendo quale trattamento il paziente studiato ha ricevuto. La sostanza è usata contro questa patologia da migliaia di anni, sottolineano i ricercatori dell’università di San Diego nel comunicato di annuncio, ma non c’erano mai stati studi organizzati. Al momento, riporta l’Ansa, sono 20 i partecipanti e dovrebbero arrivare a 90 entro la fine del trial. “Molti ... Leggi su cityroma (Di venerdì 21 maggio 2021) Uncercherà per la prima volta di verificare l’efficacia dellacome terapial’. Ai partecipanti alsarà dato ‘random’ il trattamento con Thc o Cbd, due principi attivi della, una combinazione dei due o un placebo. La sperimentazione sarà condotta in doppio cieco, cioè con i ricercatori che daranno la terapia e valuteranno gli effetti non sapendo quale trattamento il paziente studiato ha ricevuto. La sostanza è usataquesta patologia da migliaia di anni, sottolineano i ricercatori dell’università di San Diego nel comunicato di annuncio, ma non c’erano mai stati studi organizzati. Al momento, riporta l’Ansa, sono 20 i partecipanti e dovrebbero arrivare a 90 entro la fine del trial. “Molti ...

Advertising

profondoblu74 : #Salvini lui non era contro la droga dicendo: 'La droga fa schifo!' E' si fa fotografare con una canna! Ma non era… - d_guidazzi : @LorenzoGCS @Blowjoint Se conoscessero la storia della cannabis e la guerra provocata dagli industriali, che dopo a… - 4Tchat : RT @Jjlopez67243471: @gasparripdl Sai cosa non vuole fare @EnricoLetta? Legalizzare #thc e #cannabis. Direi che visto che lui è contro TU S… - Jjlopez67243471 : @gasparripdl Sai cosa non vuole fare @EnricoLetta? Legalizzare #thc e #cannabis. Direi che visto che lui è contro T… - cannapasso : La lega di #salvini è contro la legalizzazione della #cannabis ma da sempre a favore della corruzione e l'alcolis… -

Ultime Notizie dalla rete : Cannabis contro Francesca Pascale svela i suoi tatuaggi sul braccio: ... biondi e sbarazzini, la Pascale combatte per l'accettazione della diversità e contro ogni forma di ... un'azienda agricola per la coltivazione e la lavorazione della cannabis light, così da offrire un'...

I migliori metodi naturali per rilassarsi ... entrata in vigore nel gennaio dell'anno successivo, consente la commercializzazione di cannabis a ... Melissa La natura ci offre dei rimedi oggettivamente portentosi contro lo stress e la melissa è uno ...

Usa, al via primo test clinico cannabis contro emicrania - Salute & Benessere Agenzia ANSA Cannabis, un rimedio contro il mal di testa: ora anche l’Occidente sperimenta Da qui, dunque, e per la prima volta, un test clinico cercherà di verificare l’efficacia della cannabis come terapia dell’emicrania. La sostanza è usata contro questa patologia da migliaia di anni, ...

Cannabis contro emicrania: al via il test clinico Un test clinico cercherà per la prima volta di verificare l'efficacia della cannabis come terapia contro l'emicrania. Ai partecipanti al test sarà dato ...

... biondi e sbarazzini, la Pascale combatte per l'accettazione della diversità eogni forma di ... un'azienda agricola per la coltivazione e la lavorazione dellalight, così da offrire un'...... entrata in vigore nel gennaio dell'anno successivo, consente la commercializzazione dia ... Melissa La natura ci offre dei rimedi oggettivamente portentosilo stress e la melissa è uno ...Da qui, dunque, e per la prima volta, un test clinico cercherà di verificare l’efficacia della cannabis come terapia dell’emicrania. La sostanza è usata contro questa patologia da migliaia di anni, ...Un test clinico cercherà per la prima volta di verificare l'efficacia della cannabis come terapia contro l'emicrania. Ai partecipanti al test sarà dato ...