Visita ai parenti in Rsa, ecco le modalità: pass verde e test rapidi o molecolari (Di giovedì 20 maggio 2021) La Direzione Sociosanitaria di Ats Bergamo, viste le novità introdotte rispetto agli ingressi di Visitatori, familiari o volontari e soprattutto con le recenti indicazioni relative alla Certificazione verde Covid-19, ha programmato degli incontri di approfondimento con gli enti coinvolti, con l’obiettivo di illustrare un Patto condiviso ed adeguato alle caratteristiche delle strutture residenziali de territorio. “In questi incontri – precisa Giuseppe Matozzo, direttore sociosanitario di Ats Bergamo – sono stati illustrati e condivisi i contenuti delle indicazioni previste, trasmesse alle strutture interessate dalla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia l’11 maggio scorso. Relativamente alla Certificazione verde, che darà la possibilità ai parenti di poter accedere alle strutture per fare ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 20 maggio 2021) La Direzione Sociosanitaria di Ats Bergamo, viste le novità introdotte rispetto agli ingressi ditori, familiari o volontari e soprattutto con le recenti indicazioni relative alla CertificazioneCovid-19, ha programmato degli incontri di approfondimento con gli enti coinvolti, con l’obiettivo di illustrare un Patto condiviso ed adeguato alle caratteristiche delle strutture residenziali de territorio. “In questi incontri – precisa Giuseppe Matozzo, direttore sociosanitario di Ats Bergamo – sono stati illustrati e condivisi i contenuti delle indicazioni previste, trasmesse alle strutture interessate dalla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia l’11 maggio scorso. Relativamente alla Certificazione, che darà la possibilità aidi poter accedere alle strutture per fare ...

