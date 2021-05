Vacanza attiva in Val Gardena | 4 cose da fare

(Di giovedì 20 maggio 2021) La Valè una delle mete più apprezzate e gettonate del Trentino Alto Adige: un luogo in grado di offrire moltissimo in tutte le stagioni dell’anno, perfetto per coloro che desiderano trascorrere unaall’insegna dello sport e dell’aria buona. Bellissima d’inverno, la Valdà il meglio di sé soprattutto nella bella L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

latitudes_life : Villach, vacanza attiva nella natura - vacamcom : Al via le riprese per il progetto °AMALAKE di promozione turistica del #LagoMaggiore, iniziativa transfrontaliera… - ItalyinCQ : RT @Italia: Un borgo nel cuore degli Appennini dove si produce uno dei grandi vini campani, la Falanghina. La tappa 8 del #GiroE termina a… - Campanica : RT @Italia: Un borgo nel cuore degli Appennini dove si produce uno dei grandi vini campani, la Falanghina. La tappa 8 del #GiroE termina a… - cadfrnk88 : RT @Italia: Un borgo nel cuore degli Appennini dove si produce uno dei grandi vini campani, la Falanghina. La tappa 8 del #GiroE termina a… -

Ultime Notizie dalla rete : Vacanza attiva

Latitudes

CleanBnB ènel settore della gestione di appartamenti e casedestinati ad affitti. Mondadori +2,0% in verde su indiscrezioni del Sole 24 Ore secondo cui il gruppo editoriale ha messo ...CleanBnB ènel settore della gestione di appartamenti e casedestinati ad affitti. Mondadori +2,0% in verde su indiscrezioni del Sole 24 Ore secondo cui il gruppo editoriale ha messo ...Lo ha annunciato oggi, mercoledì 19 maggio, il presidente della Regione Alberto Cirio, che sabato incontrerà il collega ligure Giovanni Toti per ufficializzare l’intesa. Lo stesso per i cittadini ligu ...I numeri dell'incidenza infatti in alcune province piemontesi cominciano ad avvicinarsi al dato che permetterebbe di tornare a una semi nomrmalità Zona bianca. Tutto questo succede in un contesto gene ...