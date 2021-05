Tregua tra Israle e Hamas a partire dalle 2. La decisione dopo l’annuncio del cessate il fuoco su Gaza da parte di Israele

(Di giovedì 20 maggio 2021)è arrivato in questi momentila risposta dialladisulilsulla striscia di. Lascatterà ufficialmente adue. Unache sarebbe stata presa all’unanimità dal gabinetto di sicurezza israeliano e che porta alla cessazione delle ostilità11 giorni. Medio-oriente, ètraÈ di questi minuti la conferma che il conflitto in medio-oriente sembra essersi prossimo alla fine, almeno per il momento c’è uno stop. ...

È di questi minuti la conferma che il conflitto in medio-oriente sembra essersi prossimo alla fine, almeno per il momento c'è uno stop. Dopo la decisione annunciata dallo stato di Israele, ovvero quel voto del gabinetto di sicurezza israeliano presieduto da Benyamin Netanyahu, e che all'unanimità ha dato il via libera alla tregua, la calma è destinata a tornare tra Israele e la Striscia. Il movimento islamista sembra orientato per la cessazione delle ostilità. Ma chiede il contributo israeliano per la ricostruzione ...