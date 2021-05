TomTom Go Navigation da oggi è compatibile anche con Android Auto

Advertising

Digital_Day : TomTom GO Navigation ora supporta sia CarPlay che Android Auto -

Ultime Notizie dalla rete : TomTom Navigation

Techzilla.it

... un sistema di radionavigazione completo al top della categoria che incorpora mappe3D e ... My Remote, My Car, Mye My Wifi.Leggi anche › Guida al bollo auto tra cashback, proroghe ed esenzioni Le 'specialiste', marchio leader nella produzione di dispositivi gps, ha l'app autoveloxGO, che ...I guidatori con un dispositivo Android possono ora interagire con TomTom GO Navigation direttamente sul sistema di infotainment del proprio veicolo (s ...Dalla mappatura delle stazioni di ricarica allo strumento per pianificare viaggi e spostamenti: ecco le novità EV di TomTom ...