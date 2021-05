Serena Rossi, grave lutto: il messaggio straziante commuove tutti (Di giovedì 20 maggio 2021) lutto Serena Rossi sta, una giornata molto dura, difficile da dimenticare: rimarrà sempre nel cuore. Serena Rossi non sta passando un bel periodo ed oggi è un giorno particolare per… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 20 maggio 2021)sta, una giornata molto dura, difficile da dimenticare: rimarrà sempre nel cuore.non sta passando un bel periodo ed oggi è un giorno particolare per… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

PasqualeMarro : #SerenaRossi gravissimo lutto per la nota attrice napoletana - fanpage : Grave lutto per Serena Rossi. - anteprima24 : ** Serena Rossi, grave #Lutto nella famiglia dell’attrice partenopea ** - AntoDamiano1996 : Bene, oggi ve l'ho solo accennato, ma è tempo di parlarvi dell'ESC a Napoli, per una edizione pazz...ESC... Scusat… - givemejen : io come gli altri anni qui per dire che avrei voluto Serena Rossi a commentare e Giulia Valentina a dire i voti in… -