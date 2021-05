Quella volta che Battiato suonò a Piazza Affari: era felice e ci contagiò tutti (Di giovedì 20 maggio 2021) Sarebbe interessante capire in quale momento la nostra capacità di comprensione è riuscita a entrare in rotta di collisione empatica con un artista capace di intrecciare metafore e parole a quell’altezza. Siamo un esercito che non scioglie le righe neanche ora che il generale si è allontanato in un’altra dimensione. Forse perché abbiamo preso davvero sul serio la sua promessa d’essere capace di superare le correnti gravitazionali e prenderci comunque cura di noi. Mi passa davanti agli occhi l’immagine di una Piazza del Duomo straripante del 1981. Quando gli assembramenti erano benedetti, se salivano sul palco contemporaneamente Pino Daniele e Franco Battiato. Ho pure un ricordo personale legato a un concerto di 25 anni fa in una location inusuale come Piazza Affari, quando ancora il dito medio di Cattelan era la da ... Leggi su tpi (Di giovedì 20 maggio 2021) Sarebbe interessante capire in quale momento la nostra capacità di comprensione è riuscita a entrare in rotta di collisione empatica con un artista capace di intrecciare metafore e parole a quell’altezza. Siamo un esercito che non scioglie le righe neanche ora che il generale si è allontanato in un’altra dimensione. Forse perché abbiamo preso davvero sul serio la sua promessa d’essere capace di superare le correnti gravitazionali e prenderci comunque cura di noi. Mi passa davanti agli occhi l’immagine di unadel Duomo straripante del 1981. Quando gli assembramenti erano benedetti, se salivano sul palco contemporaneamente Pino Daniele e Franco. Ho pure un ricordo personale legato a un concerto di 25 anni fa in una location inusuale come, quando ancora il dito medio di Cattelan era la da ...

Ultime Notizie dalla rete : Quella volta Buffon, post da brivido per i tifosi Juve: "Caduti e rinati insieme" Un messaggio via social, indirizzato ai tifosi della Juve all'indomani della conquista della Coppa Italia . Quella contro l'Atalanta potrebbe essere stata l'ultima volta fra i pali bianconeri di Gigi Buffon , che ha già annunciato l'addio alla squadra a fine stagione. " Siete stati la cornice dentro la ...

Tindaro Granata tra la psicanalisi e Shakespeare ... con cui si pu e si deve convivere, al contrario di Macbeth, il quale, una volta lanciato verso il desiderio di potere, non capace di guidare n la sua parte razionale n quella emotiva. L anello di ...

Fegiz: «Quella volta che scrissi una canzone con Battiato» Corriere della Sera Da Di Maio a Fico: chi rischia di saltare Rousseau chiede di introdurre per legge la regola del secondo mandato e lancia una petizione. I big del Movimento 5 Stelle tremano: solo Patuanelli potrebbe salvarsi ...

Il governo stanzia fondo per la ricerca di base: è la prima volta Si chiamerà fondo italiano per la scienza, l'annuncio di Draghi Milano, 20 mag. (askanews) - Il decreto sostegni bis stanzia per la prima volta un fondo per la ricerca di base.

