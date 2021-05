Pomeriggio 5 choc | l' ospite va fuori di sé e inizia a urlare Barbara D' Urso allibita | ' Chiamate l' ospedale'

Advertising

SmorfiaDigitale : Pomeriggio 5 choc, l'ospite va fuori di s e inizia a urlare: Levatevi davanti ag... - infoitcultura : Pomeriggio 5 choc, l'ospite va fuori di sé e inizia a urlare: «Levatevi davanti agli occhi!». Barbara D'Urso: «Chia… - zazoomblog : Pomeriggio 5 choc lospite va fuori di sé e inizia a urlare: Levatevi davanti agli occhi!. Barbara DUrso: Chiamate l… - zazoomblog : Pomeriggio 5 choc rissa e spintoni in onda: «Ho detto vattene». Barbara D’Urso reagisce così - #Pomeriggio #rissa… - infoitcultura : Pomeriggio 5 choc, rissa e spintoni in onda: «Ho detto vattene». Barbara D'Urso reagisce così -

Ultime Notizie dalla rete : Pomeriggio choc

, l'ospite va fuori di sé e inizia a urlare: ' Levatevi davanti agli occhi! '. Barbara D'Urso: ' Chiamate l'ospedale '. Oggi, la conduttrice è tornata a parlare della storia di nonna Antonietta. ...Una persona è morta nelin un incidente stradale avvenuto nel centralissimo quartiere San Lazzaro, a Lecce . Lo schianto è avvenuto all'incrocio fra via Gentile e via Tito Minniti e ha coinvolto una Fiat Panda e ...Denise Pipitone, ultima ora in diretta a Pomeriggio 5: «In questo momento le stanno facendo il dna...». Pochi minuti fa, Barbara D'Urso ha comunicato in diretta una ...Pomeriggio 5 choc, l'ospite va fuori di sé e inizia a urlare: «Levatevi davanti agli occhi!». Barbara D'Urso: «Chiamate l'ospedale». Oggi, ...