Omicidio Yara, i legali di Bossetti: “Prova regina esaurita”. È scontro sui reperti (Di giovedì 20 maggio 2021) I legali di Massimo Bossetti hanno chiesto il riesame del Dna su materiale genetico secondario rispetto alla Prova regina del caso di Yara Gambirasio, che sarebbe esaurita: i giudici si sono riservati di decidere. Gli avvocati difensori di Massimo Bossetti continuano a spingere per la revisione dell’esame del Dna, la cosiddetta Prova regina che ha portato alla condanna in via definitiva del muratore di Mapello. La richiesta di avere accesso ai reperti del caso è stata avanzata ai giudici della Corte d’Assise di Bergamo. Bossetti si trova attualmente in carcere per scontare l’ergastolo confermato dalla sentenza della Cassazione. Yara Gambirasio scomparve nel nulla a ... Leggi su ck12 (Di giovedì 20 maggio 2021) Idi Massimohanno chiesto il riesame del Dna su materiale genetico secondario rispetto alladel caso diGambirasio, che sarebbe: i giudici si sono riservati di decidere. Gli avvocati difensori di Massimocontinuano a spingere per la revisione dell’esame del Dna, la cosiddettache ha portato alla condanna in via definitiva del muratore di Mapello. La richiesta di avere accesso aidel caso è stata avanzata ai giudici della Corte d’Assise di Bergamo.si trova attualmente in carcere per scontare l’ergastolo confermato dalla sentenza della Cassazione.Gambirasio scomparve nel nulla a ...

