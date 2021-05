Next generation mobility, Ferrieri (ANGI): “L’innovazione digitale alla base del futuro della mobilità” (Di giovedì 20 maggio 2021) Next generation mobility, il nuovo evento per progettare oggi la mobilità di domani. Una maratona digitale per presentare servizi e prodotti per una mobilità del futuro al servizio dei cittadini. Tra gli illustri ospiti spicca l’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori che, tramite il suo Presidente Gabriele Ferrieri recentemente inserito tra i Forbes under 30 come uno dei giovani più influenti d’Italia, ha dichiarato: “La mobilità del futuro e la sostenibilità rappresentano una grande sfida e opportunità per l’Italia, grazie alle risorse de Recovery Fund si potrà dare un forte impulso alla creazione di progetti ad alto valore tecnologico che possano rendere il Paese una vera ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 20 maggio 2021), il nuovo evento per progettare oggi ladi domani. Una maratonaper presentare servizi e prodotti per unadelal servizio dei cittadini. Tra gli illustri ospiti spicca l’– Associazione Nazionale Giovani Innovatori che, tramite il suo Presidente Gabrielerecentemente inserito tra i Forbes under 30 come uno dei giovani più influenti d’Italia, ha dichiarato: “Ladele la sostenibilità rappresentano una grande sfida e opportunità per l’Italia, grazie alle risorse de Recovery Fund si potrà dare un forte impulsocreazione di progetti ad alto valore tecnologico che possano rendere il Paese una vera ...

Advertising

Mov5Stelle : Tutti, in Italia e all’estero, ci dicevano “Non fate questa battaglia perché la perderete”. Nel luglio del 2020 abb… - fisac_cgil : Donne di tutto il mondo: NEXT GENERATION WOMEN PNRR - Quali misure per ridurre il divario? - - AzioneNL : RT @EsteroinA: Come superare le disparità di genere in Italia e in Europa? Cosa propone il Next Generation Italia di Azione ? @AzioneBelgio… - Lex281028 : @MediasetTgcom24 Ma pensa alle infrastrutture, agli investimenti, al next generation, sta ad andare a presso alle sardine questo... - alecentioni13 : RT @EsteroinA: Come superare le disparità di genere in Italia e in Europa? Cosa propone il Next Generation Italia di Azione ? @AzioneBelgio… -