Migranti | serve accordo per fermare flussi Lamorgese e Jahansson in Tunisia

(Di giovedì 20 maggio 2021) La ministra dell'Interno e la commissaria per gli Affari Interni, tornano dopo un anno a Tunisi:irregolari il problema ancora da risolvere. L'Ue pronta a sostenere economicamente il paese ...

La ministra dell'Interno e la commissaria per gli Affari Interni, tornano dopo un anno a Tunisi:irregolari il problema ancora da risolvere. L'Ue pronta a sostenere economicamente il paese africano perché controlli maaggiormente le frontiere marittimedemocrazia e rigenerazione, nelle pratiche, nelle storie e negli strumenti. Un mondo inascoltato, ancora poco interpretato: disoccupati, inoccupati,, pensionati a poche centinaia di ...Il presidente Ripamonti: «È ora di un cambio vero rispetto alla linea seguita dall'Europa negli ultimi vent’anni. Serve un radicale cambio di prospettiva» ...Il ministro dell'Interno in audizione in parlamento sull'attuazione dell'accordo di Schengen. «Serve sforzo straordinario dell'Ue sui meccanismi di rimpatrio» ...