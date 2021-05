Maxi - prestito Inter | così in futuro Oaktree potrebbe prendere il controllo

(Di giovedì 20 maggio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

La Gazzetta dello Sport

Il finanziamento da 275 milioni di euro di Oaktree, in cui rientra anche la quota di minoranza (31,05%) detenuta da LionRock, è allo stesso tempo una boccata d'ossigeno vitale per l'Inter e l'inizio ...Ilda 500 milioni di euro stanziato da Goldman Sachs dovrà essere accompagnato da necessari tagli del personale, con giocatori come Lenglet, Umtiti, Pjanic, Griezmann, Coutinho e ...I soldi assicurati dal fondo d'investimento, specializzato in operazioni di crisi finanziaria, sono una boccata d'ossigeno per i nerazzurri e allo stesso tempo l'inizio di una nuova era ...Alessio AgnelliInter-Oaktree, fumata bianca: nelle prossime ore l'annuncio e l'ingresso del nuovo partner di Suning in società. Con il 31,05% delle azioni, quelle possedute negli ultimi 2 anni ...