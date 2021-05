Letta | Dalla tassa di successione una dote per i giovani

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 20 maggio 2021) “Ci vuole unaper i, finanziata con una parte dei proventi delladi, e un accesso ai mutui-abitazione anche per chi non ha genitori in grado di fornire garanzie”, lo dice Enricoin un’intervista al Corriere della Sera: 7 - il settimanale del Corriere della Sera. Il segretario del Pd spiega: Per laai diciottenni sarei disposto a venire a patti anche sulla legge elettorale. Il mio sogno è trattenere i ragazzi italiani in Italia, senza però farli restare in casa con mamma e papà fino a trent’anni. Il problema principale del nostro Paese è che non fa più figli. Non manca un riferimento a Matteo Renzi e alle vicende che portarono alla fine del governo: A distanza di sette anni sono sinceramente grato a Renzi per la brutalità ...