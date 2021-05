Isola 15 | la finale andrà in onda il 7 giugno e ci sarà una novità assoluta rispetto al passato

Leggi su fattidigossip

(Di giovedì 20 maggio 2021) L’15 volge ormai al termine, tra poche settimane si terrà lae tutti i naufraghi di questa quindicesima edizione del reality faranno ritorno in Italia. Come riportato da tvblog.it, ladel programma condotto da Ilary Blasiinlunedì 7. Inoltre quest’anno il meccanismo dell’ultima puntata prevede una. Nelle scorse edizioni, i finalisti rientravano in Italia proprio in occasione della. Quest’anno, invece, il vincitore verrà proclamato direttamente in Honduras. Questa scelta è stata dettata dalle restrizioni dovute al Coronavirus. Infatti per accedere allo studio, tutti i concorrenti devono sottoporsi preventivamente ad una quarantena obbligatoria di due settimane. Mancano dunque ...