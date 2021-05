'Green pass' valido già dalla 1° dose, come averlo: tutto quello che c'è da sapere (Di giovedì 20 maggio 2021) Il "Green pass" è valido da 15 giorni dopo la prima dose di vaccino anti Coronavirus e durerà per nove mesi. Questo è quanto prevede il testo finale del nuovo dl Covid pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il decreto dispone infatti che il 'Green pass' sia rilasciato 'anche contestualmente alla prima dose di vaccino' e che diventi valido dal quindicesimo giorno successivo alla ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 20 maggio 2021) Il "" èda 15 giorni dopo la primadi vaccino anti Coronavirus e durerà per nove mesi. Questo è quanto prevede il testo finale del nuovo dl Covid pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il decreto dispone infatti che il '' sia rilasciato 'anche contestualmente alla primadi vaccino' e che diventidal quindicesimo giorno successivo alla ...

Advertising

GiovanniToti : L’obbligo di green pass per i matrimoni è incomprensibile! Le linee guida per garantire lo svolgimento dei matrimon… - MediasetTgcom24 : Il 'green pass' è valido da 15 giorni dopo la prima dose di vaccino: durerà 9 mesi #covid - Agenzia_Ansa : Green pass valido per 9 mesi. La durata della 'certificazione verde covid-19' a partire dal completamento del ciclo… - EugenioBerto70 : Green pass dopo la prima dose, servirà per viaggi e eventi - pataepisi : Settimana prossima Open Day vaccini over 30 a Roma, c’ho amici che hanno fatto nottata per prenotarsi. - Bravi brò… -