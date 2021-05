Gnosia | la recensione – Recensione – Nintendo SwitchVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di giovedì 20 maggio 2021) Una visual novel GdR che prende spunto da tanti giochi senza riuscire ad avere una sua identità: la nostradi.. Un pizzico di Danganronpa, un tocco di Among Us e una generosa dose di Raging Loop sono gli ingredienti di cui si compone, visual novel GdR sviluppata da Petit Depotto: l’idea di implementare meccaniche da gioco di ruolo all’interno di un’esperienza lineare nel suo svolgimento ha senza dubbio acceso il nostro interesse ma, dopo le prime due ore, ci siamo resi conto che qualcosa non andava e per arrivare alla fine abbiamo dovuto dar fondo a ogni … Recensioni giochiSwitchRead More L'articolo, la...