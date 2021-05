Giovani | Gribaudo Pd | ' stop tirocini gratuiti | rilanciamo l' apprendistato'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag (Adnkronos) - "La realtà drammatica della condizionele è data soprattutto dall'estrema precarietà e dalla mancanza di lavoro. Per questo il PD oggi raccoglie e porta avanti una proposta di riforma per il lavoro dei, costruita dal basso e che ha già raccolto oltre 50.000 firme.agli stageaistage extracurriculari. Semplifichiamo e incentiviamo l'". Lo ha detto Chiara, responsabile Missionedella segreteria nazionale Pd, nel corso dell'iniziativa in diretta web dal Nazareno ‘La precarietà non è destino'. “Qualcuno in questi giorni parla di diritto alla discoteca, noi per imessi in difficoltà dalla pandemia vogliamo costruire ...