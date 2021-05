Gattuso non è convinto dalla Lazio, Bargiggia: “Fossi in De Laurentiis andrei in ginocchio a chiedergli di restare” (Di giovedì 20 maggio 2021) Anche Paolo Bargiggia parla del futuro della panchina azzurra e lo fa attraverso le pagine del suo sito ufficiale, parlando innanzitutto della posizione di Gattuso. Secondo il noto giornalista ed esperto di mercato, l’attuale allenatore del Napoli sarebbe perplesso dalla proposta arrivata dalla Lazio. Sul sito si legge: “In particolare sulla rosa della Lazio che considera di qualità ma piuttosto vecchia e da rifondare. Specie per il suo tipo di calcio che si basa molto sull’utilizzo degli esterni per sviluppare il 4-2-3-1; al contrario di Inzaghi che gioca principalmente con il 3-5-2“. Gattuso PUÒ restare? Si aprono dunque spiragli di permanenza? A Napoli si sostiene di no, che lunedì le strade si separeranno. I rapporti sono compromessi, tra ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 20 maggio 2021) Anche Paoloparla del futuro della panchina azzurra e lo fa attraverso le pagine del suo sito ufficiale, parlando innanzitutto della posizione di. Secondo il noto giornalista ed esperto di mercato, l’attuale allenatore del Napoli sarebbe perplessoproposta arrivata. Sul sito si legge: “In particolare sulla rosa dellache considera di qualità ma piuttosto vecchia e da rifondare. Specie per il suo tipo di calcio che si basa molto sull’utilizzo degli esterni per sviluppare il 4-2-3-1; al contrario di Inzaghi che gioca principalmente con il 3-5-2“.PUÒ? Si aprono dunque spiragli di permanenza? A Napoli si sostiene di no, che lunedì le strade si separeranno. I rapporti sono compromessi, tra ...

