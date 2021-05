“Eduardo” | un racconto dedicato ai 121 anni del grande De Filippo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 20 maggio 2021) Benvenuti nell’universo narrativo di StoryLine. Il 24 maggio 1900 nascevaDeper questo abbiamo deciso di dedicare questoaldrammaturgo napoletano. Lo abbiamo fatto ispirandoci ad alcune sue famose poesie ed alcuni aneddoti sulla sua vita. Una nave lontana si vedeva andare via verso l’orizzonte mentre il sole illuminava la sua piccola finestra. È tutto ciò cheIovine riusciva a vedere dal davanzale del suo piccolo appartamento in un vicolo vicino all’affollatissima via Chiaia. Una pratica consueta che gli ridava quella pace spesso perduta e sempre agognata. “Io vorrei trovare la pace ma una pace senza morte”, diceva tra se ripensando agli accadimenti degli ultimi giorni. Fatti con cui aveva cercati di cambiare la sua vita in copisteria di cui era prigioniero ...