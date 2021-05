DIRETTA Giro d’Italia 2021 LIVE: attaccano insieme Nibali e Ciccone! (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA ATTUALE DEL Giro d’Italia 17.15 Nibali e Ciccone sono stati riassorbiti. La Ineos è inattaccabile, ma almeno abbiamo visto un po’ di fantasia. Ci è piaciuto l’attacco dello Squalo e del suo giovane capitano. 17.14 Ripreso Bennett, terminata la discesa. 4 km all’arrivo. Brambilla, Vendrame, Bennett e Hamilton si giocano la tappa. 17.12 SI MUOVE BERNAL IN PRIMA PERSONA! La maglia rosa va a riprendere i due italiani. La Ineos non ha dato spazio, ma bravi lo stesso per averci provato. 17.12 Nibali e Ciccone si danno cambi regolari, ma Moscon si riporta su di loro. 17.11 BENNETT ATTACCA IN DISCESA! Brambilla si fa sorprendere! 17.11 7 km all’arrivo per i fuggitivi, è una tappa nella tappa. Si lotta per il successo parziale e per la ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA ATTUALE DEL17.15e Ciccone sono stati riassorbiti. La Ineos è inattaccabile, ma almeno abbiamo visto un po’ di fantasia. Ci è piaciuto l’attacco dello Squalo e del suo giovane capitano. 17.14 Ripreso Bennett, terminata la discesa. 4 km all’arrivo. Brambilla, Vendrame, Bennett e Hamilton si giocano la tappa. 17.12 SI MUOVE BERNAL IN PRIMA PERSONA! La maglia rosa va a riprendere i due italiani. La Ineos non ha dato spazio, ma bravi lo stesso per averci provato. 17.12e Ciccone si danno cambi regolari, ma Moscon si riporta su di loro. 17.11 BENNETT ATTACCA IN DISCESA! Brambilla si fa sorprendere! 17.11 7 km all’arrivo per i fuggitivi, è una tappa nella tappa. Si lotta per il successo parziale e per la ...

MazzaliVanna : RT @RaiPlay: ?? Ingorgo per accaparrarsi i posti migliori a Bagno di Romagna. ???? La tappa dedicata al mitico #GinoBartali, la più lunga de… - zazoomblog : DIRETTA Giro d’Italia 2021 LIVE: Brambilla e Vendrame si giocano la tappa. Bernal amministra - #DIRETTA #d’Italia… - CarloAl87550029 : RT @RaiPlay: ?? Ingorgo per accaparrarsi i posti migliori a Bagno di Romagna. ???? La tappa dedicata al mitico #GinoBartali, la più lunga de… - zazoomblog : DIRETTA Giro d’Italia 2021 Siena-Bagno di Romagna LIVE: oltre 10? di margine per i fuggitivi - #DIRETTA #d’Italia… - RaiDue : RT @RaiPlay: ?? Ingorgo per accaparrarsi i posti migliori a Bagno di Romagna. ???? La tappa dedicata al mitico #GinoBartali, la più lunga de… -