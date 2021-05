“Cristiano Ronaldo marginale”: la Juventus è già nel post CR7 (Di giovedì 20 maggio 2021) La vittoria della Juventus in coppa Italia è arrivata senza i colpi di Cristiano Ronaldo: ed ora i bianconeri potrebbero fare a meno di lui Coppa al cielo e sorrisi. La Juventus si ritrova al ‘Mapei Stadium’, impianto che evidentemente porta bene alla squadra bianconera. Dopo la Supercoppa è arrivata anche la coppa Italia ed Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 20 maggio 2021) La vittoria dellain coppa Italia è arrivata senza i colpi di: ed ora i bianconeri potrebbero fare a meno di lui Coppa al cielo e sorrisi. Lasi ritrova al ‘Mapei Stadium’, impianto che evidentemente porta bene alla squadra bianconera. Dopo la Supercoppa è arrivata anche la coppa Italia ed Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

