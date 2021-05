Cersaie 2021 | supporto da 1 | 2 milioni di euro da Ministero degli Esteri e ICE

(Di giovedì 20 maggio 2021) (Teleborsa) – IlAffarie ICE Agenzia hanno firmato con Edi.Cer. un accordo del valore di 1,2dicomplessivi per supportare le iniziative di, la prima fiera internazionale dopo la ripartenza dedicata all’architettura, al design, alla ceramica ed all’arredobagno. “Un sostegno dato alla manifestazione fieristica, primaria estensione dell’industria ceramica italiana, uno dei settori portanti del Made in Italy”, si legge in una nota di. L’evento si terrà presso i Padiglioni di BolognaFiere dal 27 settembre all’1 ottobre prossimi, e ha già collocato il 95%spazi complessivi. Il 40%espositori presenti sono, ulteriore conferma della ...

