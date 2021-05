“Anche questo dolore”. Lutto grave per Rita Dalla Chiesa e la sua famiglia: “Grazie di tutto” (Di giovedì 20 maggio 2021) Nuovo momento di dolore per Rita Dalla Chiesa, colpita da un altro Lutto. È l’intera famiglia a dire addio a una persona cara. L’amata giornalista e conduttrice televisiva affronta un’altra parentesi triste della sua vita. Va ricordato chem, oltre ad avere perso entrambi i genitori, nel 2017 ha vissuto la morte del genero Massimo, marito di sua figlia Giulia e padre del nipote. Poi, nel 2018, la scomaprsa di Fabrizio Frizzi, suo ex compagno storico al quale era rimasta molto legata. È morta, a causa di una malattia, Emilia Cestelli, moglie di suo fratello Nando Dalla Chiesa. È stat ala stessa Rita Dalla Chiesa, attraverso i social, a darne notizia pubblicando Anche una foto con ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 20 maggio 2021) Nuovo momento diper, colpita da un altro. È l’interaa dire addio a una persona cara. L’amata giornalista e conduttrice televisiva affronta un’altra parentesi triste della sua vita. Va ricordato chem, oltre ad avere perso entrambi i genitori, nel 2017 ha vissuto la morte del genero Massimo, marito di sua figlia Giulia e padre del nipote. Poi, nel 2018, la scomaprsa di Fabrizio Frizzi, suo ex compagno storico al quale era rimasta molto legata. È morta, a causa di una malattia, Emilia Cestelli, moglie di suo fratello Nando. È stat ala stessa, attraverso i social, a darne notizia pubblicandouna foto con ...

