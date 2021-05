Traffico Roma del 19-05-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 19 maggio 2021) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati all’ascolto rallentamenti il suo via Flaminia tra il grande raccordo anulare via dei Due Ponti in direzione del centro con ripercussioni sulla complanare della carreggiata interna del raccordorallentato poi è segnalato su via Cassia 3 raccordo e via di Grottarossa in direzione del centro città sul raccordo rallentamenti in carreggiata interna tra Tuscolana e Ardeatina rallentamenti in zona Marconi su via Antonio Pacinotti per lavori nei pressi di piazza della Radio nel quartiere Trieste attenzione ai divieti istituiti tra via Chiana e piazza Trento per la potatura su Corso Trieste piazza Trasimeno e piazza Trento 2 manifestazioni sono qua in corso nella capitale 1 fino alle 13:30 in via della Pisana nei pressi della sede del consiglio regionale del Lazio l’altra in piazza del Campidoglio sino alle 14 ...