Torino, questa salvezza non può bastare: ora serve la rifondazione (Di mercoledì 19 maggio 2021) In una drammatica sfida contro la Lazio, il Torino ha conquistato la salvezza ma il popolo granata meriterebbe ben altre soddisfazioni Torino, ecco la salvezza. Con le unghie, con i denti, con il cuore e con qualsiasi altra immagine retorica desideriate rispolverare. La serata dell'Olimpico regala un'altra stagione di Serie A alla formazione granata e condanna all'immediato ritorno in Serie B il Benevento. Purissima sofferenza in stile Toro contro una Lazio che ha provato fino allo scadere a scalfire lo zero a zero. Ma l'imprecisione di Immobile e di Muriqi, qualche legno ben convinto di sé e la serata impeccabile di Sirigu hanno mantenuto inchiodato il risultato. Partita vera, forse pure troppo, con quel finale infuocato sul campo e altrettanto polemico fuori dal campo. Protagonista indiscusso Urbano Cairo che prima ... Leggi su calcionews24

diegofornero : In un modo o nell’altro, il #Torino è salvo. Ora non si deve, non si puó, sprecare un’altra occasione: bisogna rifo… - fattoquotidiano : La vergogna del Torino, il Var del Cagliari, le plusvalenze del Genoa: altro che 3 retrocesse, in questa Serie A ce… - myrtamerlino : Conte cerca l'alleanza con il #PD, ma intanto a #Roma sostiene strenuamente Virginia #Raggi, a Torino l'Appendino d… - Fla_DeS : @Chiariello_CS Purtroppo se la sono cercata questa retrocessione.. Non si può fare un girone di ritorno così. Non p… - CalcioPillole : #Immobile ha sbagliato 4 rigori su 8 in questa stagione. L'ultimo ieri sera che poteva valere il successo della… -