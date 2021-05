Supercoppa Italiana 2021, Inter-Juventus: data, orario, tv e streaming (Di mercoledì 19 maggio 2021) Sarà tra l’Inter campione d’Italia e la Juventus, vincitrice della Coppa Italia, la finale di Supercoppa Italiana 2021. Non è stata ancora resa nota la data che sarà definita con due opzioni: agosto 2021 o dicembre/gennaio 2022. Più probabile la seconda alternativa per permettere ai calciatori impegnati all’Europeo di rientrare alla base e di essere al meglio. Da definire anche la sede dell’evento e la copertura televisiva che dovrebbe comunque essere assicurata dalla Rai. Sportface.it vi terrà aggiornati sulle novità legate alla competizione. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 19 maggio 2021) Sarà tra l’campione d’Italia e la, vincitrice della Coppa Italia, la finale di. Non è stata ancora resa nota lache sarà definita con due opzioni: agostoo dicembre/gennaio 2022. Più probabile la seconda alternativa per permettere ai calciatori impegnati all’Europeo di rientrare alla base e di essere al meglio. Da definire anche la sede dell’evento e la copertura televisiva che dovrebbe comunque essere assicurata dalla Rai. Sportface.it vi terrà aggiornati sulle novità legate alla competizione. SportFace.

Advertising

tancredipalmeri : Inter-Juventus finale di Supercoppa Italiana - Danger_Hazard10 : RT @TimelineCR7: Cristiano Ronaldo at Juventus: ???? Seasons: 3 ??? Games: 133 ? Goals: 101 ??? Assists: 22 Serie A: ???? Supercoppa Italiana:… - SameSadeek01 : RT @TimelineCR7: Cristiano Ronaldo at Juventus: ???? Seasons: 3 ??? Games: 133 ? Goals: 101 ??? Assists: 22 Serie A: ???? Supercoppa Italiana:… - umbrioxofficial : RT @TimelineCR7: Cristiano Ronaldo at Juventus: ???? Seasons: 3 ??? Games: 133 ? Goals: 101 ??? Assists: 22 Serie A: ???? Supercoppa Italiana:… - aammaturo : Prepariamoci con gli elmetti alla Supercoppa italiana, torneranno Moggi e Giraudo -

Ultime Notizie dalla rete : Supercoppa Italiana Rischio chiusura "Giostra del gol", in campo la politica ... Coppa Italia e Supercoppa Italiana", fino alla nota degli on. Luciano Vecchi e Fabio Porta (rispettivamente responsabile del Dipartimento Italiani nel Mondo e coordinatore America Meridionale del Pd)...

Coppa Italia, la finale: Atalanta - Juventus LIVE Commenta per primo E' la notte della finale di Coppa Italia . Al Mapei Stadium , a Reggio Emilia, nell'impianto dove Pirlo ha vinto il suo primo trofeo, la Supercoppa italiana, e Gasperini ha iniziato il cammino europeo, si sfidano la Juventus e l'Atalanta. La Dea è alla seconda finale in tre anni, la Vecchia Signora , invece, arriva dalla sconfitta, per ...

Quando e dove si gioca la prossima Supercoppa Italiana 2021 tra Inter e Atalanta o Juventus Sport Fanpage Atalanta-Juventus 1-2, Chiesa e Kulusevski regalano la Coppa Italia a Pirlo Pirlo alza il suo secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa Italiana grazie ad ai gol di Chiesa e Kulusevski. Atalanta Juventus 1-2.

Supercoppa Italiana 2021, Inter-Juventus: data, orario, tv e streaming Data, orario e come vedere in tv e streaming la finale di Supercoppa Italiana 2021 tra Inter e Atalanta/Juventus: ecco dove si giocherà e quando ...

... Coppa Italia e", fino alla nota degli on. Luciano Vecchi e Fabio Porta (rispettivamente responsabile del Dipartimento Italiani nel Mondo e coordinatore America Meridionale del Pd)...Commenta per primo E' la notte della finale di Coppa Italia . Al Mapei Stadium , a Reggio Emilia, nell'impianto dove Pirlo ha vinto il suo primo trofeo, la, e Gasperini ha iniziato il cammino europeo, si sfidano la Juventus e l'Atalanta. La Dea è alla seconda finale in tre anni, la Vecchia Signora , invece, arriva dalla sconfitta, per ...Pirlo alza il suo secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa Italiana grazie ad ai gol di Chiesa e Kulusevski. Atalanta Juventus 1-2.Data, orario e come vedere in tv e streaming la finale di Supercoppa Italiana 2021 tra Inter e Atalanta/Juventus: ecco dove si giocherà e quando ...