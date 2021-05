Pirlo salva la stagione, Buffon frega il tempo: la Juventus vince ancora (Di giovedì 20 maggio 2021) La Juventus vince, lo fa anche quando è sfavorita e al termine della peggiore stagione dell’ultimo decennio. Lo fa con un 2-1 inflitto alla super Atalanta di Gasperini che permette al club bianconero di sollevare la quattordicesima Coppa Italia della sua storia, il secondo trofeo stagionale, dopo la Supercoppa Italiana vinta ai danni del Napoli. Un successo dal doppio valore, che permette ad Andrea Pirlo di salvare una stagione che ha visto la Juventus uscire dal discorso Scudetto fin troppo presto. Ma la Juventus un futuro ce l’ha, lo dimostrano due trofei e anche il fatto che lo zampino decisivo per la conquista della coppa l’hanno messo due nuovi acquisti come Kulusevski e Chiesa. Andrea Pirlo diventa il quarto allenatore della ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 maggio 2021) La, lo fa anche quando è sfavorita e al termine della peggioredell’ultimo decennio. Lo fa con un 2-1 inflitto alla super Atalanta di Gasperini che permette al club bianconero di sollevare la quattordicesima Coppa Italia della sua storia, il secondo trofeo stagionale, dopo la Supercoppa Italiana vinta ai danni del Napoli. Un successo dal doppio valore, che permette ad Andreadire unache ha visto lauscire dal discorso Scudetto fin troppo presto. Ma laun futuro ce l’ha, lo dimostrano due trofei e anche il fatto che lo zampino decisivo per la conquista della coppa l’hanno messo due nuovi acquisti come Kulusevski e Chiesa. Andreadiventa il quarto allenatore della ...

